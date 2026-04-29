AIK:s prestigevärvning – plockar in succébacken

Samuel Jonsson, 27, gjorde succé i Kalmar innan han lämnade mitt i säsongen.

Nu står det klart att han byter Finland och Kärpät mot AIK.

Därmed får nye Kalmar-tränaren Viktor Tuurala ett välkommet tillskott i form av en tidigare spelare.

Samuel Jonsson. Foto: Bildbyrån

Samuel Jonsson gjorde en stark säsongsinledning med 20 poäng på 25 matcher i Hockeyallsvenskan för Kalmar under fjolåret. Sedan valde han att flytta tillbaka till Finland och avslutade säsongen i Kärpät. Trots rykten om SHL-intresse har han nu gjort klart med en ny hockeyallsvensk klubb.

Rögle-produkten är nu presenterad av AIK på ett kontrakt över de två kommande säsongerna.

– Det ska bli sjukt kul att få komma till Hovet och spela inför fullsatta läktare, det var i slutändan ett ganska enkelt beslut även om det fanns andra saker att ta ställning till. Jag har haft Viktor (Tuurala) i tre månader i Kalmar och gillar verkligen det han står för och hur jag utvecklades under hans ledning.

– Det är också en enorm möjlighet att ta tillbaka AIK dit AIK hör hemma och det är ett tåg man vill vara med på.

AIK presenterade tidigare under dagen ett annat prestigeförvärv till backsidan i form av finländaren Olli Vainio från Björklöven.