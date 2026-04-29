Svensk profiltrio lämnar sin klubb – står utan kontrakt

Fredrik Weigel, Martin Karlsson och Pontus Englund lämnar Grenoble efter en säsong i Frankrike, det meddelar klubben på sin sajt.

Nu står trion utan kontrakt.

Martin Karlsson, Pontus Englund och Fredrik Weigel har alla varit en del av den franska klubben Grenoble. Nu meddelar klubben att trion lämnar.

Den sistnämnda var under den föregående säsongen med och tog Djurgården tillbaka till SHL, sedan flyttade han till Frankrike där han nu gjort en säsong. Under tiden i Grenoble har forwarden gjort 21 poäng (8+13) på 44 omgångar.

För Karlsson blev det också bara en säsong i klubben. Han anslöt till Grenoble efter nio säsonger i Leksand. Under den gångna säsongen drog 35-åringen på sig en skada som gjorde att han missade slutspelet. Totalt stod forwarden noterad för 13 poäng (5+8) på 37 framträdanden.

Även Englund lämnar laget efter en enstaka säsong. 25-åringen lämnade Sverige 2023 efter en fin säsong med Sundsvall Hockey i Hockeyettan. Därefter har backen provat på spel i Danmark, Polen och Frankrike. Men nu går flyttlasset vidare, vart hans nya adress blir är ännu inte bestämt.