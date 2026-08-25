Avslutar karriären: "Kärleken finns inte kvar"

Viktor Andrén lägger plocken på hyllan.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån.

2025/26-säsongen blir den sista i karriären för Viktor Andrén. Målvakten från Mariestad, som 2018 spikade igen när Växjö Lakers saknade Viktor Fasth i SM-finalen, meddelar själv att han inte fortsätter.

”Allt har sin tid här i livet, och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar, och det är dags för mig att hitta nya utmaningar i livet.

Jag har vunnit allt man kan vinna i svensk proffshockey. Steget upp från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan med Pantern, avancemanget med Djurgården till SHL och, framför allt, SM-guldet med Växjö.

Det är svårt att sätta ord på allt, men nu är det helt enkelt dags att gå vidare och se vad som väntar.”, skriver Andrén i ett inlägg på sociala medier.

Viktor Andrén: "En sådan sak man aldrig glömmer"

Viktor Andrén var i Växjö redan som junior, men tog vägen via Pantern upp i SHL. Resan gick snabbt, från Hockeyettan, vidare upp i Hockeyallsvenskan med Malmö-klubben, och sedan tillbaka till Växjö, allt på två år. Där blev Andrén också kvar till 2020 då Brynäs IF kallade.

Det var också via Brynäs det blev spel i Almtuna IS första gången, men en ny succé gjorde att Djurgårdens IF Hockey erbjöd ett kontrakt. Steget upp till SHL kom dock aldrig med huvudstadslaget, och till förra året återvände Andrén till Almtuna. Där blev han målvaktskollega till succéjunioren Herman Liv, och stannade på 28 matcher.

"Jag vill givetvis också tacka min familj, som alltid har funnits där. Mamma och pappa som lät mig att bli målvakt, trots att storebror redan var det. Och när hela familjen faktiskt åkte bil från Växjö till Skellefteå under finalserien 2018. En bilresa på 13 timmar och bara 18 timmar till nästa matchstart. Att de var på plats när vi tog SM-guld är en sådan sak man aldrig glömmer", skriver Andrén.