Stormen tvingar VIK till ny plan: "Inte optimalt"

Wikstrand och Västerås väntade med resan till Gotland.

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Tidigare i veckan skapade ovädret över Östersjön stora problem med inställda färjor och landningssvårigheter för flygplan. Domarna till mötet mellan Leksand och Visby/Roma satt fast i Stockholm och matchen fick en uppskjuten start.

Idag, söndag, kommer Västerås IK på besök till Gotland, men vädret har tvingat fram ändringar i planeringen.

– Vi åker härifrån på morgonen (söndag) och så åker vi till Nynäshamn och tar färjan. Sen sover vi kvar efter matchen och så tar vi morgonfärjan hem på måndag, berättar huvudtränare Mikael Wikstrand för VLT och förklarar:

– Man får ju väga för- och nackdelar. Hade vi åkt redan på lördag hade vi fått sova över både innan och efter matchen ändå. Så det handlar väl lite om ekonomi. Men samtidigt är det ett nytt lag så man vet inte riktigt hur man reser dit. Vi testar det här upplägget så får vi se hur det går. Vi är professionella och ska se till att vara redo när pucken släpps.

Inte optimalt: "Upp till oss att vara redo"

Samtidigt medger Wikstrand att detta inte skapar en optimal uppladdning för hans VIK.

– Men det är upp till oss att vara redo, tillägger han och fortsatte om värdet:

– Jag såg väl att det blev lite struligt där nu vid Leksandsmatchen. Det blev lite senare sådär. Så att vi får hoppas att det lugnar ner sig så att vi får en fin tur till havs. Så ska vi njuta av utsikten.

Planerat nedsläpp är 17.00 under söndagen, och viktiga poäng står på spel. Visby/Roma ligger sist i Hockeyallsvenskan på fyra poäng, och Västerås vill utöka glappet man har ner till bottentrean.