Viggo Tamm i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Viggo Tamm har under försäsongen fått vara med i A-laget. Där 18-åringen tillsammans med Marcus Gidlöf har bildat ett målvaktspar för Leksands IF. Det eftersom att Robin Christoffersson har saknats med en skada. Under gårdagens match mot Frisk Asker fick talangen också chansen från start för andra gången.

60 minuter och 31 räddningar senare kom också första nollan för 18-åringen. Det var ett Leksand som inte kom upp i sin förväntade nivå och där löftet blev stor matchhjälte.

– Jag är jätteimponerad av honom. Han ser väldigt mycket mer seniorlik ut än för bara ett år sedan. Han är lugn, tät och läser spelet bra idag vilket är jättekul att se, säger Johan Hedberg till FK-sporten.

Viggo Tamm imponerar i Leksand

Viggo Tamm fick förra säsongen ett genombrott på juniornivå där han slog igenom i Leksands U20-lag och även etablerade sig i Småkronorna.

Nu återstår det att se om hans spel på försäsongen gör att han är med och hotar om speltiden även när Hockeyallsvenskan drar igång.

– På den biten finns det ingen panik, vi vill skynda långsamt med Viggo. Han är på en jättebra plats och har en bra daglig verksamhet. Men det ger såklart självförtroende att komma upp och prestera hos oss.