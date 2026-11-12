Brynäsbacken lånas ut på nytt - klar för seriekonkurrenten

Brynäsbacken Victor Hedin Raftheim, som varit utlånad till Mora, flyttar till Småland och Vimmerby.

I våras skrev den unga backen Victor Hedin Raftheim ett tvåårskontrakt med Brynäs IF. Han lånades snabbt ut till HockeyAllsvenskan och Mora IK för att få mer speltid än vad Brynäs kunde erbjuda. Sju matcher har han spelat i klubben, men flyttar nu söderut.

Brynäs meddelar via sin hemsida att 19-åringen byter miljö från Mora till seriekollegan Vimmerby HC på ett låneavtal som börjar gälla omgående.

– Vi är tacksamma för en bra dialog och samarbete med både Mora och Vimmerby. Vi ser fram emot att följa Victors fortsatta utveckling i Vimmerby, säger sportchef Johan Alcén.

Förstärker Vimmerby

Förra säsongen gjorde Hedin Raftheim 28 matcher för Brynäs i SHL. I NHL-draften 2025 valdes han av Columbus Blue Jackets i den sjätte rundan, som spelare 173 totalt.

När han ansluter till Vimmerby ligger laget i botten av tabellen tillsammans med Nybro Vikings IF och Visby/Roma. Med sina 195 centimeter förstärker han den unga backsida som Vimmerby redan har.