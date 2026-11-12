Smällen: Ikonen blir borta länge

Joni Ikonen.

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Efter att ha spelat med en skada de senaste veckorna har nu Södertäljes finske center Joni Ikonen lagt sig på operationsbordet. Under torsdagen opereras han i ryggen och väntas nu bli borta länge, rapporterar LT .

– Det beror på hur operationen går. Det kan vara allt från vad jag förstår två till fyra månader om det har gått bra, säger tränaren Andreas Johansson till LT.

Den 27-årige centern hämtades in till Södertälje från seriekonkurrenten Oskarshamn inför den här säsongen och har på 17 matcher noterats för två mål och totalt sex poäng i Hockeyallsvenskan . Förra säsongen stod han för 34 poäng (17+17) på 50 matcher i Oskarshamn och slutade trea i lagets interna poängliga.

Ikonen har tidigare spelat SHL-hockey i Frölunda och var ett storlöfte som junior, då han draftades i andrarundan av Montréal i NHL-draften 2017. Finländaren har emellertid spenderat hela sin karriär i Europa och till största delen hemma i Finland, där han har representerat KalPa, Ilves, Pelicans, HIFK och Kiekko-Espoo. Han har även hunnit med en kort sejour i tjeckiska Litvínov.