Svaret på protesten: ”Aldrig okej med personangrepp”

”Viljelöst i båset och på planen och en vd med fokus på baren”.

En banderoll med det budskapet hängde uppe i Hägglunds Arena på söndagen. Nu svarar vd:n.

– Jag har aldrig varit berusad på det här jobbet eller på något annat av mina tidigare jobb. Aldrig, säger Benny Kedén till Örnsköldsviks Allehanda.

I Hägglunds Arena hängde banderoller. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN / COP 108 / JR0033

Det råder missnöje runt klubben efter en knackig seriestart. På fredagen åkte serieledaren Björklöven till Örnsköldsvik och plockade hem tre poäng (2–0) och nollade MoDo.

På söndagen upptäcktes i Hägglunds Arena en banderoll innehållandes kritik mot spelare och ledare. Något som supportrar till MoDo hade sett till att genomföra.

Men också med ett personangrepp mot vd:n Benny Kedén.

”Viljelöst i båset och på planen och en vd med fokus på baren”, var budskapet.

”Jag fick höra ett rykte”

Nu svarar vd:n på kritiken.

– Jag har aldrig varit berusad på det här jobbet eller på något annat av mina tidigare jobb. Aldrig, säger Benny Kedén till Örnsköldsviks Allehanda och fortsätter:

– Jag fick höra ett rykte efter fredagskvällen att jag skulle ha varit berusad, vilket inte stämmer. Jag var i Guldbaren och drack en folköl tillsammans med en av Modo Hockeys partners. Det ingår i mitt jobb att prata med våra partners.

Om klubben tänker polisanmäla banderollen eller inte står inte klart. Att det finns kritik mot klubbens prestationer, det är Kedén okej med. Men inte på det sätt som detta yttrades.

– Jag förstår att våra supportrar är besvikna, men det är aldrig okej med personangrepp, säger Modo Hockeys vd Benny Kedén.

Supporterklubben Lumberjacks tar inget ansvar för banderollen och menar att de inte känner till att det skulle genomföras.