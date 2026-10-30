Sänker topplaget – efter sen vändning

Västerås lyckades vända och vinna.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Västerås IK tog en djupt efterlängtad och dramatisk seger hemma i ABB Arena Nord mot Kalmar HC på fredagskvällen. Efter ett tidigt underläge lyckades hemmalaget vända och vinna med 2–1 efter förlängning inför 2 060 åskådare.

Kalmar greppade initiativet i den första perioden när Tommy Bergsland satte 0–1 efter 17.39, framspelad av Tobias Aronsson och Valdemar Johansson. Därefter följde en målmässigt stängd period där målvakterna Benedikt Oschgan i Västerås och Brett Brochu i Kalmar stod för starka insatser.

Med bara drygt två minuter kvar av den tredje perioden kom den efterlängtade kvitteringen för hemmalaget. Victor Pantzare hittade nätet framspelad av Viktor Pennerborn och tvingade fram en förlängning vid ställningen 1–1.

Väl i förlängningen klev matchhjälten fram. Efter 1.29 (klockan 61.29) avgjorde Felix Johansson till 2–1 för Västerås, med assist från Carl Jakobsson och Daniel Gunnarsson. Stor segerorganisatör var målvakten Benedikt Oschgan, som räddade 34 av 35 skott och noterades för en räddningsprocent på imponerande 97,14 procent.

Matchfakta Västerås – Kalmar

Västerås IK – Kalmar HC 2–1 e.förl. (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Första perioden:

0–1 (17.39) Tommy Bergsland (3) (Tobias Aronsson, Valdemar Johansson)

Andra perioden:

–

Tredje perioden:

1–1 (57.55) Victor Pantzare (6) (Viktor Pennerborn)

Förlängning:

2–1 (61.29) Felix Johansson (3) (Carl Jakobsson, Daniel Gunnarsson)

Skott: 31–35 (8–13, 7–3, 13–2, 3–2)

Räddningsprocent: Västerås 97,14% (34/35), Kalmar 93,55% (29/31)

Utvisningsminuter: Västerås 4 min (2x2), Kalmar 4 min (2x2)

Powerplay: Västerås 0,00% (0/4), Kalmar 0,00% (0/4)

Publik: 2 060 (ABB Arena Nord)