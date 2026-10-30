Mora IK får jubla igen.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mora IK tog en stabil hemmaseger mot Almtuna IS på fredagskvällen inför 1 568 åskådare. Dalalaget grundlade segern i den första perioden och kunde till slut vinna bekvämt med 4–1.

Mora fick en flygande start i den första perioden. Efter 11.52 utnyttjade Hampus Larsson ett numerärt överläge och sköt 1–0, framspelad av Ryland Mosley och Marcus Karlström. Drygt sex minuter senare utökade Svante Sjödin hemmalagets ledning till 2–0.

I den andra perioden kom Almtuna tillbaka målmässigt när Lukas Vesterlund reducerade till 2–1 i powerplay efter 22.53. Gästerna lyckades dock inte bygga vidare på sin reducering, utan i den tredje perioden stängde Mora matchen.

Ryland Mosley satte viktiga 3–1 i powerplay i den 43:e minuten, och knappt tio minuter senare spikade Tim Thomsson slutresultatet till 4–1. Marcus Hellgren Smed stod för en solid insats i Moramålet och räddade 18 av 19 skott.

Matchfakta Mora – Almtuna

Mora IK – Almtuna IS 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

Första perioden:

1–0 (11.52) Hampus Larsson (6) (Ryland Mosley, Marcus Karlström) PP1

2–0 (17.57) Svante Sjödin (2) (Oliver Tärnström, Jakob Norén)

Andra perioden:

2–1 (22.53) Lukas Vesterlund (5) (Leo Sundqvist, Charlie Forslund) PP1

Tredje perioden:

3–1 (42.57) Ryland Mosley (6) (Damien Giroux, Oliver Tärnström) PP1

4–1 (52.26) Tim Thomsson (2) (Svante Sjödin, Victor Engebråten Kopperstad)

Skott: 25–19 (11–4, 8–6, 6–9)

Räddningsprocent: Mora 94,74% (18/19), Almtuna 84,00% (21/25)

Utvisningsminuter: Mora 8 min (4x2), Almtuna 4 min (2x2)

Powerplay: Mora 100% (2/2), Almtuna 25% (1/4)

Publik: 1 568 (Wibe Arena)