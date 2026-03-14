Carl Jakobsson tog ett tidigt matchstraff – sedan vann Västerås med 2-1 i den andra matchen mot Troja/Ljungby efter en maratonförlängning. Nu leder de kvalserien med just 2-0 i matcher.

Västerås har tagit till vara på sin hemmafördel och vunnit de två första matcherna i serien mot Troja/Ljungby. I match två fick de däremot en tuff start sedan poängkungen Carl Jakobsson tagit ett matchstraff. Forwarden, som gjorde två poäng i den första matchen, åkte ut för en crosschecking.

Efter videogranskning valde domarna också att utdöma ett matchstraff.

Därmed försvann inte bara deras poängbästa spelare den här säsongen. Utan det blev även ett fem minuter långt boxplay. Där klev laget däremot fram och dödade av femminutaren. Sakta men säkert åt sig Västerås in i matchen men den första perioden slutade mållöst.

Det dröjde sedan till den andra perioden innan Västerås hittade 1-0-målet. Det var då Viktor Johansson som gjorde matchens första mål. Västerås hade sedan en bra kontroll på matchen samtidigt som det skapades lägen åt båda lagen.

I den tredje perioden var det aktuellt med ett till matchstraff sedan Linus Skager gick i isen. Den gången friades däremot Oscar Lawner från det större straffet, men fick 2+2 minuter för buttending.

Väl i det powerplay-spelet kom också 1-1-målet genom Axel Wemmenborn. Troja fick sedan momentum och tryckte på för ett segermål. Det kom aldrig utan matchen gick istället till en förlängning. Väl där kunde Olle Norberg avgöra för Västerås efter 105 minuters spel. Västerås leder nu serien när det väntar två matcher i Troja/Ljungby härnäst.