Utreder – efter skandalscenerna: ”Inget straff”

”Jag ber honom öppna dörren och så gör han inte det.” Efter skandalscenerna i det allsvenska kvalet mot Västerås meddelar Troja/Ljungby att de vidtagit åtgärder.

– Vi tog beslutet direkt att göra en utredning som vi ska skicka in till förbundet, säger klubbdirektören i Troja, Christopher Moberg till Smålänningen.

Henrik Malmström släpptes ut sju sekunder för sent i kvalmötet mellan Västerås och Troja/Ljungby. Foto: TV4 (montage)

Tisdagens möte i det allsvenska kvalet mellan Troja/Ljungby och Västerås bjöd på skandalscener.

Bortalagets Henrik Malmström hade fått se sina lagkamrater städa av ett boxplay när tiden tickade ut för hans utvisning. Men istället för en chans att jobba hem och hjälpa laget möttes han av en båsdörr som inte öppnade sig. Till slut sju sekunder sent, klev han ut, men då var det för sent. Troja/Ljungby kvitterade till 1–1 och Malmström var rasande.

– Jag har jättesvårt att formulera mig ens faktiskt. Egentligen vill jag inte prata om det. Han släpper inte ut mig och de gör mål på det. Det kan inte hända, det är för viktiga matcher. Det är klart att det ser inte bra ut. Helt ärligt, vad fan, säger han till TV4 i pausen.

Troja utreder händelsen: ”Ska skicka till förbundet”

Från domarnas håll fanns dock inte så mycket att göra. Domarbasen Björn Wettergern menar nämligen att det inte finns stöd i regelboken för att ta bort ett mål om ett lag har för få spelare. Däremot kommer domarna att skriva en rapport på det hela, som ska skickas till ishockeyförbundet och tävlingsnämnden.

I Smålänningen svarar nu Trojas klubbdirektör Christopher Moberg att man själva utreder det hela.

– Förbundet har ringt och frågat hur det gick till. Vi tog beslutet direkt att göra en utredning som vi ska skicka in till förbundet. Vi är också förvånade för mig veterligen har det här aldrig hänt tidigare, säger han till tidningen och fortsätter om ett eventuellt straff.

– Nej, inga krav och inget straff. Men vi ska prata med berörd funktionär som satt där, göra en skrivelse och skicka in. Alla undrar ju hur det gick till. Men jag är tämligen övertygad om att ingen har gjort det med flit utan det är något annat som hänt.

Västerås vann matchen med 4–3 och har 3–0 i matchserien.

