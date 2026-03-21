Udda bilderna i kvalet: ”Ingen reagerade”

Ingen av spelarna på isen såg pucken gå in, men situationsrummet var säkra. Men kniven mot strupen i kvalet mot Västerås fick då Troja/Ljungby ett spökmål.

– Jag tänkte att det inte var något, säger målskytten Ludvig Warg i TV4 under kvalmöte nummer fem.

Troja/Ljungby och Ludvig Warg fick fira i efterhand i kvalmötet mot Västerås. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var i mitten av den första perioden som stor förvirring uppstod i kvalmötet mellan Västerås och Troja/Ljungby.

Gästerna, med 1–3 i matcher inför nedsläpp, hade fått iväg ett skott mot mål som såg ut att ta i ribban. Men en stund senare blåste domaren i sin pipa för att åka och ringa på det hela. Situationsrummet var de enda som sett ”spökmålet” från Ludvig Warg, och plötsligt hade Troja/Ljunby 2–1 i matchen.

Warg, med sina lagkamrater firade från båset, innan VIK svarade med 2–2 före paus.

– Alltså, det såg ut som den gick in men ingen annan reagerade, så jag tänkte att det inte var något. Men så blåste de av, så då förstod jag att det var mål, säger Ludvig Warg i TV4:s sändning.

I den andra perioden tog Västerås ledningen för första gången i matchen. Detta genom Konstantin Komarek.

