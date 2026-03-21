Svaret – efter kvalförlusten: ”Finns om man enas”

Det blev bara en säsong i Hockeyallsvenskan för Troja/Ljungby. Efter det förlorade kvalet mot Västerås svarar då tränaren Magnus Sundquist ärligt.

– Det finns förutsättningar om man enas om saker och ting, men det måste vara det som gäller som nummer ett, säger han i TV4.

Tre år efter att man trillat ur senast lyckades Troja/Ljungby säkra uppflyttning till Hockeyallsvenskan. Men redan nu, en säsong in, får man börja om.

3–4-förlusten under lördagen innebär att Västerås vinner kvalet 2026 med 4–1 i matcher.

– Vi tappar den här matchen i vår dåliga andra period av någon anledning, jag vet inte varför, stundens allvar kanske? Sen har vi inget att fundera på i slutet, då måste vi gå för det. Det är väl bara att gratulera Västerås, säger tränaren Magnus Sundquist i TV4 och fortsätter.

– Det finns inte förklaringar på sådana här grejer ibland. Jag förstår det inte, och säkert inte många andra heller. Det är det som är hockeyns tjusning, att det kan svänga som det gör.

59-åringen kom in på sin post i början av januari, som ersättare till sparkade Jens Gustafsson, men lyckades alltså inte undvika en ny nedflyttning.

I TV4 svarar han ärligt efter slutsignalen om var han ser att klubben är inför 2026/27.

– Jättefin och anrik klubb. Jag tycker kanske att de får sätta sig ner och välja vilken väg man vill gå. Jobba kontinuitet och veta att man blir mer stabila. Det är ett jättebra division ett-lag, och kanske att man skulle haft en lite starkare trupp i helheten för att ha en större chans. Det finns förutsättningar om man enas om saker och ting, men det måste vara det som gäller som nummer ett, säger Sundquist.

När det gäller den egna framtiden har han inget besked.

– Det vet jag inte. Jag tycker väldigt mycket om Troja. Om det hade varit allsvenskan eller division ett så hade det såklart varit jättekul. Vi har inte alls diskuterat det. Jag får ta ställning till lite andra saker också, men jag trivs jättebra. Fin klubb och fina människor, säger tränaren i TV4.