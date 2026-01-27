Västerås skadelista kan göras lång. Nu redogör föreningens tillförordnade sportchef Stefan Holmgren hur statusen för de skadade spelarna ser ut.

– Vi är väldigt tunna på forwardsidan i nuläget, säger Holmgren till lagets hemsida.

Tim Friberg är en av många på Västerås skadelista.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

Västerås har ett skadedrabbat lag, där ett flertal spelare inte förväntas spela veckans matcher. Nu går klubbens tf sportchef ut och ger en uppdatering om hur statusen för de skadade spelarna ser ut.

Inte spelbara

Underkroppsskador är återkommande problem som drabbat Västerås spelare.

Konstantin Komarek har en underkroppsskada och är borta en vecka till, minst. Michal Svrcek har också en underkroppsskada och spelar tidigast om två veckor. Även Benedict Oschgan har en underkroppsskada där han fortsatt blir borta från spel. Slutligen är Tim Friberg borta från spel under resten av säsongen på grund av en överkroppsskada.

Svante Sjödin är fortsatt kvar i Örebro och kommer därför inte heller att spela veckans matcher.

Spelbara

Karl Annborn kallades tillbaka till HV71 under förra veckan, nu meddelar Holmgren att förhoppningen är att han ska kunna medverka i veckans första match mot IK Oskarshamn, till att börja med. Malte Sjögren syns inte heller till på dagens träning med laget på grund av en känning, men han förväntas vara redo för spel till morgondagens match.

Juniorerna Alvin Wengrud, Gustav Bryvall och Albin Lilja tränar med herrlaget även denna vecka. Västerås letar sedan även efter förstärkningar för att stärka upp numerären.

– Eftersom vi är väldigt tunna på forwardsidan i nuläget så kikar vi på att hitta lösningar där. Vi har fortfarande ett SHL-lån kvar och möjlighet att plocka in spelare från Hockeyettan, uppger tf sportchef Holmgren till lagets sajt.

Sportchefen uppger att Edvin Wiklund från Enköpings SK är med och tränar med Västerås under tisdagen, där en inlåning skulle kunna bli aktuell.

– Forwarden Edvin Wiklund från Enköpings SK kommer att träna med laget under tisdagen. Vi vill titta närmare på honom och sen får vi se om det kan bli aktuellt med en inlåning denna vecka.

Västerås jagar säker mark

Just nu är Västerås placerade näst sist i den hockeyallsvenska tabellen, där laget har två poäng upp till säker mark. På 41 spelade matcher har klubben skrapat ihop 39 poäng. Nu återstår det endast 11 matcher av grundserien där Oskarshamn är morgondagens motstånd. På fredag väntar en hemmamatch för Västerås när Kalmar kommer på besök.

Veckans motstånd är Oskarshamn borta och Kalmar hemma.