Västerås avgjorde i tredje perioden – vann mot Bik Karlskoga

Västerås segrade – 5–1 mot Bik Karlskoga

Malte Sjögren matchvinnare för Västerås

Västerås tionde seger

Västerås vann matchen hemma mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Västerås drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–1 (1–0, 0–1, 4–0).

Västerås–Bik Karlskoga – mål för mål

Carl Jakobsson gav Västerås ledningen efter 7.35.

Redan efter 32 sekunder i andra perioden kvitterade Bik Karlskoga genom Åke Stakkestad på pass av Adam Rockwood och Eero Teräväinen.

Västerås spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 5–1 genom mål av Malte Sjögren, Patrick Guay, Jimmie Jansson och Oscar Lawner och avgjorde matchen.

Carl Jakobsson gjorde ett mål för Västerås och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Västerås ligger kvar på 13:e plats och Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen.

Fredag 6 februari 19.00 möter Västerås Troja-Ljungby borta i SP Arena medan Bik Karlskoga spelar hemma mot Mora.

Västerås–Bik Karlskoga 5–1 (1–0, 0–1, 4–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (7.35) Carl Jakobsson.

Andra perioden: 1–1 (20.32) Åke Stakkestad (Adam Rockwood, Eero Teräväinen).

Tredje perioden: 2–1 (42.01) Malte Sjögren (Veikko Loimaranta, Oscar Birgersson), 3–1 (42.17) Patrick Guay (Veikko Loimaranta, Olle Norberg), 4–1 (43.31) Jimmie Jansson (Carl Jakobsson, Oscar Lawner), 5–1 (54.58) Oscar Lawner (Carl Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 2-0-3

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Västerås: IF Troja-Ljungby, borta, 6 februari 19.00

Bik Karlskoga: Mora IK, hemma, 6 februari 19.00