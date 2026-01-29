Västerås har flera spelare borta inför morgondagens match mot Kalmar.

Nu väljer klubben att agera genom att låna Borlänges poängkung Viktor Johansson.

Västerås får förstärkning inför morgondagens hemmamatch i HockeyAllsvenskan. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Det är ingen hemlighet att Västerås IK är i ett utsatt läge i HockeyAllsvenskan för tillfället. Efter onsdagens omgång, där VIK förlorade med 1-0 borta mot Oskarshamn samtidigt som Vimmerby vann med 4-3 efter straffar borta mot Björklöven, har Västerås avstånd till säker mark nu ökat ytterligare. De ligger nu fyra poäng bakom Vimmerby i kampen om att undvika kvalspel.

Samtidigt dras Västerås med flera tunga skador. I gårdagens match saknade laget fem forwards. Tim Friberg, som missar resten av säsongen med sin skada, Konstantin Komarek, Michal Svrcek och Malte Sjögren var alla skadade, samtidigt som Svante Sjödin kallats tillbaka av Örebro. Därför lånade klubben in Edvin Wiklund från Enköping.

Västerås lånar Borlänges poängkung

Nu står det klart att VIK stärker upp sin trupp med ytterligare ett lån från Hockeyettan. Under torsdagen har klubben gjort klart med Viktor Johansson från Borlänge. Lånet gäller preliminärt endast över morgondagens hemmamatch mot Kalmar, men kan eventuellt förlängas. Även Edvin Wiklund blir kvar i VIK över fredagens match.

– Eftersom vi har flera spelare på skadelistan så kände vi att det var ett bra tillfälle att få in Viktor. Han är en offensiv spelare som har gjort två poängstarka säsonger i Borlänge. Han spelar med oss på fredag sen får vi ta ett nytt beslut efter matcher hur vi gör framöver, säger t.f. sportchef Stefan Holmgren på klubbens hemsida.

Viktor Johansson värvades till Borlänge 2024 efter att ha öst in poäng för Fagersta i Division 2. I Hockeyettan har sedan succén fortsatt. I fjol gjorde han 18 mål och 37 poäng på 32 matcher. Den här säsongen har 23-åringen däremot varit ännu bättre. På 26 matcher har Johansson gjort hela 42 poäng, vilket gör att han ligger på en delad fjärdeplats i Hockeyettans poängliga.

I och med lånet kommer Västerås kommer Viktor Johansson nu få chansen att göra debut i HockeyAllsvenskan.

Source: Viktor Johansson @ Elite Prospects