Krisen i Västerås blir värre.

Efter 3-2-förlusten mot MoDo tangerar de nu sitt bottenrekord på tio raka förluster.

– Just nu hittar vi inga vägar att vinna. Det är jävligt tufft, säger tränaren Peter Andersson.

Västerås spelade tappert, men förlorade ändå mot MoDo. Foto: Bildbyrån (Montage)

Västerås IK är mitt uppe i en mardrömslik period i HockeyAllsvenskan just nu. Inför kvällens match mot MoDo har VIK nio raka förluster. Samtidigt saknar Västerås ett stort antal spelare och därför har de lånat hela fyra (!) spelare från Hockeyettan-klubben Lindlöven till mötet med MoDo.

Det blev då även en tuff start för nästjumbon. MoDo övertygade inte spelmässigt men fick utdelning i slutet av första perioden. Först kom 1-0 genom trotjänaren Sebastian Ohlsson och med bara nio sekunder kvar att spela kom även 2-0. Det var lagkaptenen David Rundblad som klev fram och satte sitt första mål för säsongen, och sitt första mål någonsin i HockeyAllsvenskan. Därför var Tyler Kelleher snabbt framme och plockade upp pucken för att fira Rundblads milstolpe.

– Det är klart att det är skönt. Man har kämpat och kämpat så det är alltid gött att få göra mål. Man har ju missat både öppna mål och allt möjligt hittills. Så det känns skönt, säger Rundblad till TV4 i pausen.

I mittperioden utökade MoDo också till 3-0 när stjärnan Gerry Fitzgerald blev målskytt. Annars hade Västerås ett stort spelövertag i den andra perioden och skapade ett stort antal chanser mot MoDo-keepern Adam Werner. Men de lyckades inte få in pucken utan ställningen var 3-0 inför tredje perioden.

Tionde raka förlusten för Västerås

Där kom till slut målen för bortalaget. De fick tidig kontakt när inlånade Jesper Broeng satte reduceringen till 3-1. Sedan drog MoDo på sig en utvisning för sex spelare på isen och därigenom kunde VIK reducera igen i powerplay. Oscar Lawner spelade in pucken som sedan styrdes in via en MoDo-skridsko in bakom Werner. Helt plötsligt var det spänning i matchen och för MoDo, som tappade en ledning i förra veckans match mot Oskarshamn, blev det nu en nervös avslutning på matchen.

Men trots en stark forcering av Västerås i slutet av matchen lyckades de inte få in en kvittering. I stället kunde MoDo hålla undan för att vinna med 3-2 och ta tre viktiga poäng. Västerås å sin sida har nu förlorat tio (!) raka matcher i HockeyAllsvenskan, vilket är tangerat klubbrekord.

– Det är klart att vi vet att vi är i ett utsatt tabelläge är i. Det är en tuff förlust. Jag har sagt det förut, vi gör bra matcher men förlorar. I dag tycker jag att vi gör en jättebra match men ändå förlorar vi. Men någonstans blir det en förlust och det är de som räknar. Vi måste på något sätt försöka vända den här trenden och det jobbar vi oerhört hårt med. Jag tycker att vi förtjänade mer än noll poäng i dag, säger tränaren Peter Andersson till TV4 efteråt.

Trots en stark insats borta mot MoDo blir det återigen en nollpoängare för ett frustrerat VIK.

– Jag är jättenöjd med vår insats och det gillar man ju inte själv att höra för hockey går ut på att vinna och just nu hittar vi inga vägar att vinna. Det är jävligt tufft. Hade vi spelat dåligt hade man kunnat köpa det men nu spelar vi ganska bra. Det ger mig också hopp inför framtiden att vi måste fortsätta våga för det bara måste vända för oss, säger Peter Andersson.

MoDo – Västerås 3–2 (2-0,1-0,0-2)

MoDo: Sebastian Ohlsson, David Rundblad, Gerry Fitzgerald.

Västerås: Jesper Broeng, Oscar Lawner.

