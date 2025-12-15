Nio av de tio senaste matcherna har slutat i förlust. Nu, efter ”sjukdomsbortfall”, lånar Västerås hela fyra spelare från Hockeyettan.

– Vi känner att vi måste plocka in ett antal spelare, förklarar sportchefen Niklas Johansson.

Västerås lånar in Sebastian Falk, Lukas Johansson, Jesper Broeng och Hannes Wenell. Foto: Bildbyrån (montage).

Sebastian Falk, Lukas Johansson, Jesper Broeng och Hannes Wenell kommer samtliga att representera Västerås under den kommande veckan.

Efter att den Hockeyallsvenska klubben kunnat konstatera bortfall på grund av sjukdom, meddelar man under måndagen att dessa fyra lånas in från Lindlövens IF för att täcka upp. Ett drag som kommer efter att klubben förlorat nio av sina tio matcher och trillat ner på en 13:e plats i tabellen, en poäng före jumbon Troja/Ljungby.

– Vi känner att vi måste plocka in ett antal spelare utifrån för att täcka upp under veckans två matcher. Vi vill rikta ett stort tack till Lindlöven som ger dessa fyra spelare möjligheten att spela med oss denna vecka, berättar sportchef Niklas Johansson på lagets sajt.

Kvartetten ansluter direkt under tisdagen och förbereds för spel mot MoDo och Oskarshamn.

För Broeng och Falk blir detta en återkomst i ligan, precis som när de tidigare under säsongen lånats in för enstaka matcher i MoDo och Troja, samt Karlskoga. 23-årige Wenell och 22-årige Johansson har flera Hockeyettan-säsonger bakom sig, men har aldrig klivit ut på allsvensk is.

Source: Västerås IK @ Elite Prospects