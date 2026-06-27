Värvar spetsforward - efter insamlingen

Mora IK är inne i en ekonomisk kris och saknar dessutom en sportchef. Nu har man dock värvat forwarden Damien Giroux efter en supporterinsamling. Det meddelar klubben på sin hemsida.

Damien Giroux är en 26-årig kanadensare som den gångna säsongen gjorde 26 poäng på 42 matcher i den slovakiska ligan. På meritlistan finns också 179 Matcher i AHL och faktiskt även en match i NHL. Han tingades i femterundan av Minnesota Wild i NHL-draften 2018.

Damien Giroux klar för Mora

Kontraktet med Mora är skrivet på ett år.

– Vi är otroligt tacksamma över det engagemang som finns runt klubben. Varje krona som kommer in genom spelarstödet gör skillnad, och Damien är ett tydligt exempel på hur stödet omsätts direkt i sportslig satsning, säger klubbdirektören Johan Strömwall.

Mora har nu två målvakter, sex backar och 13 forwards på avtal. De försöker dock också göra klart med nyckelbacken Marcus Karlström - även det genom att samla in pengar från supportrar.