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Mattias Karlin var idag tillbaka i Örnsköldsvik och Hägglunds Arena för första gången sedan han fick lämna MoDo Hockey mitt under förra säsongen.

En som hittills gjort succé i Karlins Kalmar HC är den amerikanske backen Christian Felton, som svarat för 18 poäng 20 matcher så här långt.

SHL-intresse på Felton

26-åringen hämtades från ECHL inför säsongen och backens starka start i Hockeyallsvenskan ska inte ha gått obemärkt förbi.

-- Jättebra värvning, han har kommit in perfekt i det här Kalmar-laget. Jag tror, och jag har hört från en fågel som bor i Umeå också, att det finns SHL-klubbar som är intresserade av honom till nästa säsong, säger per Svartvadet om Felton inför kvällens match mot Modo.

-- Jag såg faktiskt att Per Kentää är på plats inne i arenan idag, kanske är han här och scoutar Felton, vem vet, fyller Lars Lindberg i.

Christian Felton kommer närmast från Utah Grizzlies i ECHL där han stod för nio poäng på 30 matcher. Han gjorde även 14 matcher i AHL med Abbotsford Canucks förra säsongen.

Matchen pågår!

Source: Christian Felton @ Elite Prospects



