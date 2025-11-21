Uppgifter: Spelade kvar i KHL – återvänder nu till svensk hockey

Hockeyallsvenska bottenlaget Troja-Ljungby gör en kontroversiell värvning

34-årige Viktor Svedberg, som spelade i KHL efter invasionen av Ukraina, är klar för klubben.

Dessa uppgifter rapporterar Expressen på fredagen.

Troja-Ljungby kämpar på i bottenskiktet av Hockeyallsvenskan. Men att de får göra det var inget oväntat på förhand. Nu ser det ut som att Troja kommer att göra något som kan bli omtalat i svensk hockey, då de enligt Expressen nu har värvat Viktor Svedberg, 34.

Han kommer senast från spel i Slovakien och Italien, men har tidigare spelat många år i den ryska ligan KHL. Inte minst säsongen 2022/23 då han efter invasionen av Ukraina blev en av få svenskar och européer att stanna i den ryska ligan och ära sitt kontrakt. De flesta valde i det läget att bryta sina avtal och söka nya jobb.

”Det har varit en konstig tid”

Men Svedberg blev kvar. I en intervju med Expressen 2024 berättade han om beslutet.

– Det har varit en konstig tid, jag satt och väntade länge inför förra säsongen och ville göra det moraliska rätta att inte åka tillbaka till KHL. Jag spelade klart mitt kontrakt där, men ville inte åka tillbaka. Ändå blir man portad från toppligorna i Europa. Det blev en konstig sits för mig, och jag sitter kvar i den, sa Svedberg till Expressen i en intervju 2024,

Nu ser det alltså ut som att den nu kontraktslöse 34-åringen återvänder till Sverige och Småland. Den tidigare kazakiska landslagsbacken är från Göteborg och har spel i Rögle och Frölunda som svenska meriter sedan tidigare.

Source: Viktor Svedberg @ Elite Prospects