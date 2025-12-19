Uppgifter: Smällen – ser ut att förlora poängkungen till SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

AIK:s stora poängspelare kan vara förlorad.

Enligt Sportbladet är Scott Pooley så gott som överens med Linköping inför nästa säsong.

AIK-stjärnan Scott Pooley kan till slut få sin SHL-chans. Foto: Bildbyrån

Poängkungar i Hockeyallsvenskan tenderar att sträva efter att ta nästa steg, inte minst till SHL. Så att det nu ryktas om AIK:s succéforward Scott Pooley, 31, är inget som chockar någon. Med 36 poäng på 27 matcher (varav 17 mål) har han redan gjort fler poäng än förra grundseriesäsongen, då han stod för 29 poäng på 29 matcher.

På fredagen rapporterar Sportbladet att den tidigare Björklöven-forwarden har fått åtnjuta en del intresse från SHL – och att han är så gott som överens med en ny klubb.

Nämligen Linköping HC.

Tidningen skriver att han kan ses som en ersättare för Ty Rattie som har utgående kontrakt och som har funnit sig petad stundtals under hösten.