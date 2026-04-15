Uppgifter: SHL-veteranen aktuell för AIK

AIK jobbar på en tung värvning inför kommande säsong. Expressen uppger nämligen att Jhonas Enroth är aktuell för Stockholmsklubben.

Efter 2025/26-säsongens slut var Jhonas Enroth en av flera spelare som tackades av i Örebro. Nu, efter sju säsonger och flest målvaktsmatcher klubbens historia, är det dags för nästa kapitel. Ett kapitel som kan skrivas i Stockholm.

Expressen uppger nämligen under onsdagen att AIK är sugna på att värva den tidigare OS-målvakten.

Även fast Stockholmsklubben redan har en rutinerad pjäs i Victor Brattström till den kommande säsongen vill man förstärka ytterligare. Med Enroth med i bilden skulle duon kunna bli Hockeyallsvenskans mest erfarna och starkaste målvaktspar.

För 37-åringen, som förövrigt är bosatt i Stockholm och har nära till Hovet, hade en flytt till AIK kunna vara ett attraktivt alternativ.

Under gårdagen uppgav Expressen att AIK också undersöker fler spår. Bland annat ska man ha kollat läget kring Robin Kovacs, men där ser en utlandsflytt ut att väga tyngre. När det gäller Enroth ser möjligheterna som bättre, och ekonomiskt stöd från externa aktörer kan spela en viktig roll om affären ska bli verklighet.

