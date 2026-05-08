Uppgifter: Mora värvar – från AHL

Mora är överens med sin första importspelare till den kommande säsongen.

Som det ser ut kommer Ryland Mosley att spela i Hockeyallsvenskan med Dala-klubben, det uppger Expressen.

Ryland Mosley uppges vara klar för Mora

Mora IK har kontrakt med nio forwards till säsongen 2026/2027, nu har man gjort klart med ytterligare en anfallare.

Det ska röra sig om Ryland Mosley uppger Expressen.

26-åringen kommer senast från AHL-spel med Rockford IceHogs där han gjorde en assist på fem matcher. Under säsongen har forwarden också gjort åtta matcher med Cleveland Monsters samt tolv matcher i ECHL med Toledo Walleye.

Om uppgifterna stämmer blir det svensk debut för Mosley och han blir Moras första importspelare.

Ännu är inget bekräftat så om det blir Hockeyallsvenskan till den kommande säsongen återstår alltså att se.

