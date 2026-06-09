Uppgifter: Modo värvar från Colorado

Modo förstärker backsidan.

Från AHL hämtas den 28-årige backen Bryan Yoon, enligt Expressens uppgifter.

Modo uppges vara överens med Bryan Yoon (höger)

Bryan Yoon har nyligen avslutat en lång slutspelsresa i AHL med Colorado Eagles, där man förlorade med 4-3 i matcher mot Chicago Wolves. Nu ser Yoon ut att lämna Nordamerika för att flytta till Örnsköldsvik och Modo.

Yoon är en offensiv back som pendlat mellan AHL och ECHL de senaste åren. Förra säsongen blev det åtta poäng på 42 matcher. Nu hoppas Modo att Yoon ska bli en offensiv ledande back den kommande säsongen.