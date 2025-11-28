Uppgifter: Intresse från SHL – klar för Mora

Mora IK har redan börjat lägga grunden inför 2026/27. Nu uppger Expressen att man gjort klart med Östersunds Leo Sundqvist – om det inte blir SHL.

Black Friday på Hockeysverige! Passa på – just nu får du ett årsabonnemang för endast 399 kr (ord. pris 659 kr).

Leo Sundqvist i Skellefteå och Östersund. Foto: Bildbyrån (montage).

Övergången till seniorhockeyn och Hockeyallsvenskan har varit smärtfri för 20-årige Leo Sundqvist, men redan nu kopplas den tidigare JSM-guldback ihop med en återkomst i SHL.

När Expressen kommer med uppgifter om Östersundsspelaren, under fredagen, nämner man nämligen att det finns intresse från högstaligan – samtidigt som man avslöjar att han är överens med Mora IK om en flytt inför nästa säsong, 2026/27. Det enda som skulle kunna sätta stopp för det hela är dock det där intresset från SHL, menar tidningen. Annars går Sundqvist från Östersund till konkurrenten, redan efter ett år.

Leo Sundqvist har Skellefteå AIK som moderklubb, och var även kapten när han under 2024/25 spelade sin andra raka JSM-final med U20. Det slutade i ett silver, men året dessförinnan var det han och lagkamraterna i Västerbotten som tog hem guldet.

Backen, född 2005, hann vara ombytt i SHL vid 20 tillfällen innan flytten till Östersund. Där står han nu på ett mål och åtta assist på 22 matcher, utöver sitt starka spel i defensiven.

Source: Leo Sundqvist @ Elite Prospects