Uppgifter: Lämnar ”Löven” – klar för storsatsande klubb

Storklubben Jokerit är tillbaka i finska Liiga till nästa år.

Detta efter att ha frysts ut efter åren i KHL.

Nu uppger Helsingin-Sanomat att Björklövens målvakt Olle Eriksson Ek är klar.

Olle Eriksson Ek lämnar Björklöven. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0113

Olle Eriksson Ek har gjort en riktigt fin säsong i Björklöven med räddningssiffror på 92%, efter att ha lämnat MoDo efter degraderingen i fjol. På 18 matcher har han enbart släppt in 25 mål, 1,54 per match. Ett riktigt starkt facit.

Nu kommer uppgifter från Helsingin-Sanomat att 26-åringen är förlorad för Umeå-klubben, som bara hade honom säkrad över denna säsong. För till nästa år kommer han att vakta Jokerits kasse i Liiga.

Lämnar för storsatsande klubben

Detta i samband med att den forne storklubben gör comeback i den finska högstaligan. Det är ett led i en satsning som klubben gör för att direkt etablera sig som ett slutspelslag till nästa säsong. Mellan 2014 och 2022 var man en del av den ryska ligan KHL.

Men de senaste åren har man varit fast i Mestis, andraligan. Nu håller man på att säkra licens för spel i högstaligan till nästa år. Däremot väntas Eriksson Ek spela klart säsongen med ”Löven”, som har ambitioner att gå upp i SHL.

Olle Eriksson Ek är yngre bror till Joel Eriksson Ek, 28, centern som blev uttagen till OS i februari.