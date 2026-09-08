Christian Felton.

Kalmar HC har haft många lyckade värvningar av nordamerikaner. A J Vanderbeck, Liam Hawel och Peter DiLiberatore är några av senaste årens lyckade värvningar. Enligt uppgifter till Barometern har General Manager Daniel Stolt nu gjort sin nästa värvning av nordamerikan. Det sägs att Kalmar inom kort kommer presentera backen Christian Felton.

Felton kommer senast från AHL-spel med Vancouver Canucks farmarlag Abbotsford Canucks men har under föregående säsong även spelat med Utah Grizzlies och Cincinnati Cyclones i ECHL.

Den högerfattade backen blommade ut under tiden han spelade college för Merrimack College men är odraftad. Han har varit med på en del NHL-camper under åren men inte lyckats slå sig in i ligan.

Kalmar har haft skadebekymmer under försäsongen och detta har gjort att Stolt har varit tvungen att vara ute på marknaden efter spelare. Bland annat är lagkaptenen Henrik Nilsson långtidsskadad.