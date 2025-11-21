Bomben: Uppges sälja allsvenske stjärnforwarden
A.J. Vanderbecks tid i Kalmar uppges vara över.
Enligt Barometern väljer klubben att sälja nyckelforwarden till finska Pelicans.
A.J. Vanderbeck slutade tvåa i Hockeyallsvenskans poängliga förra säsongen med 63 poäng på 51 matcher.
Den här säsongen har amerikanen inlett säsongen i Kalmar med att göra 15 poäng på 18 matcher – men nu uppges 28-åringens tid i klubben vara över. Enligt Barometern väljer den hockeyallsvenska tabelltrean att sälja Vanderbeck till det finska Liiga-laget Pelicans.
Ska redan ha lämnat truppen
Enligt tidningen ska Vanderbeck redan ha lämnat truppen och kommer inte att komma till spel i kvällens länsderby mot Oskarshamn.
Med sina 15 poäng på 18 matcher ligger Vanderbeck tvåa i Kalmars interna poängliga, åtta poäng bakom ligans poängkung George Diaco.
Pelicans ligger på en 14:e plats i Liiga med 23 inspelade poäng på 21 matcher den här säsongen, tre poäng före tabelljumbon HIFK.
