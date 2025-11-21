A.J. Vanderbecks tid i Kalmar uppges vara över.

Enligt Barometern väljer klubben att sälja nyckelforwarden till finska Pelicans.

Kalmar uppges sälja AJ Vanderbeck.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

A.J. Vanderbeck slutade tvåa i Hockeyallsvenskans poängliga förra säsongen med 63 poäng på 51 matcher.

Den här säsongen har amerikanen inlett säsongen i Kalmar med att göra 15 poäng på 18 matcher – men nu uppges 28-åringens tid i klubben vara över. Enligt Barometern väljer den hockeyallsvenska tabelltrean att sälja Vanderbeck till det finska Liiga-laget Pelicans.

Ska redan ha lämnat truppen

Enligt tidningen ska Vanderbeck redan ha lämnat truppen och kommer inte att komma till spel i kvällens länsderby mot Oskarshamn.

Med sina 15 poäng på 18 matcher ligger Vanderbeck tvåa i Kalmars interna poängliga, åtta poäng bakom ligans poängkung George Diaco.

Pelicans ligger på en 14:e plats i Liiga med 23 inspelade poäng på 21 matcher den här säsongen, tre poäng före tabelljumbon HIFK.

Source: A.J. Vanderbeck @ Elite Prospects