Han har fått sparsamt med speltid i HV71 under SHL-upptakten. Nu är Hugo Pettersson på väg att lånas ut till Hockeyallsvenskan, där AIK uppges vara hetaste alternativet, enligt Expressen.

– Det stämmer att vi gärna ser att Hugo ska lånas ut, och det har vi initierat till, säger spelarens agent Peter Werner till tidningen.

Hugo Pettersson kan komma att lånas ut till AIK, rapporterar Expressen.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

Hugo Pettersson stod för en stark försäsong. Men HV71 har en trång forwardsuppsättning med många profilstarka namn som sväljer mycket av speltiden. Det lämnar inte mycket över till de unga förmågorna som är på väg fram.

Där Pettersson är en sådan. Under sitt första seniorår siktar nu 20-åringen på att hitta en lösning som ger honom mer speltid.

– Vi önskar en utlåning så han får spela, och egentligen har vi inte lagt oss i mer än det. HV har nämnt några klubbar som är intresserade. Sedan hur de löser det är upp till HV71, då det är HV71 som har kontraktet. Vi kan vädja, men de sitter på beslutet, säger Peter Werner till Expressen.

Tidningen rapporterar att det kan vara nära med ett lån till Hockeyallsvenskan. Där i sådana fall AIK lyfts fram som det hetaste alternativet. Gnaget har det lite halvtufft med numerären på forwardssidan och uppges vilja förstärka.

Nu kan Hugo Pettersson alltså bli en sådan spelare. Förra säsongen stod han för 19 poäng på 28 matcher i Hockeyallsvenskan för Kalmar.