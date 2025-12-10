Uppgifter: Gradin förlänger med MoDo

I helgen fick Mattias Karlin lämna tränaruppdraget i MoDo.

Nu uppger Expressen att sportchefen Henrik Gradin får sitt kontrakt förlängt.

Henrik Gradin uppges bli kvar i MoDo.

Enligt Expressen har MoDo och sportchefen Henrik Gradin enats om ett nytt kontrakt.

Gradins nuvarande avtal löper ut efter säsongen. Enligt Expressen ska parterna vara överens om ett nytt treårskontrakt som sträcker sig till 2029.

Sparkade Karlin i helgen

Förlängningen kommer bara dagar efter att klubben sparkat huvudtränaren Mattias Karlin, en sparkning som motiverades av lagets underprestationer under den första halvan av den hockeyallsvenska säsongen.

Inför kvällens match mot Oskarshamn ligger laget på en fjärdeplats i Hockeyallsvenskan. MoDo har 18 poäng upp till serieledande Björklöven, trots en match mer spelad.

Gradin har varit sportchef i klubben sedan 2021.