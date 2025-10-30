Filip Windlert, 32, har gjort det bra i Södertälje under säsongsinledningen. Backen anslöt på korttidskontrakt och drog på sig en skada precis innan kontraktet löpte ut – enligt uppgifter till LT ska backen dock vara klar för en fortsättning i SSK.

Filip Windlert blir kvar i SSK. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Filip Windlert anslöt till Södertälje på ett korttidskontrakt som ersättare för skadade Roope Laaivainen inför säsongen. 32-åringen gjorde direkt avtryck och noterades för fem poäng (1+4) på elva matcher.

Precis innan korttidskontraktet löpte ut åkte backen på en axelskada – trots skadan har målet för Windlert varit att stanna kvar i den Hockeyallsvenska klubben.

– Vi får vänta och se lite. Men vi har förhandlat och var faktiskt ganska nära varandra också. De vill verkligen ha kvar mig och jag vill verkligen stanna här. De har tagit hand om mig och välkomnat mig på ett jättebra sätt – och jag tycker att jag har spelat bra hockey, sade Windlert till Hockeysverige.se under gårdagen.

Nu rapporterar LT att de två parterna ska ha kommit överens om en förlängning som sträcker sig över säsongen. Tidningen rappporterar att förlängningen kommer att presenteras inom de närmaste dagarna, då SSK har lyckats få extern finansiering för att säkra backen.

Source: Filip Windlert @ Elite Prospects