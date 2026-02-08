Kalmar HC uppges förstärka laget inför slutspelet.

Enligt Barometern-OT är klubben bara detaljer från att värva den finske centern Elias Vilén.

Elias Vilén uppges vara nära en flytt till Kalmar. Foto: Gintare Karpavici/GEPA pictures/Bildbyrån

Kalmar har varit minst sagt aktiva på marknaden de senaste månaderna efter att ha fått vittring på SHL-platsen. Innan nyår plockade smålänningarna in både den kanadensiske centern Giorgio Estephan och landade även in den NHL-meriterade backbjässen Andrej Sustr. Så sent som förra veckan gjorde Kalmar även klart med den förre AIK-backen Eric Norin som nyligen blev släppt av Frölunda.

Nu uppges de allsvenska serieledarna förstärka laget ytterligare.

Tidigare i veckan uppgav Aftonbladet att Elias Vilén skulle kunna vara ett namn för Kalmar. Nu kommer Barometern-OT med uppgifter som gör gällande att finländaren bara är detaljer från en flytt till Småland. Tidningen uppger att Vilén redan ska vara på plats i Kalmar och han väntas bli presenterad inom kort.

Elias Vilén lämnar Pelicans för Kalmar

Elias Vilén kommer närmast från spel i Pelicans där han har spelat under hela sin karriär. Vilén är född i Lahtis och har även Pelicans som moderklubb. Han var med och spelade final med klubben både 2023 och 2024 där det blev förlust mot Tappara båda gångerna. När Pelicans förra säsongen tvingades spela kval för att hålla sig kvar i Liiga var 25-åringen av lagets bästa spelare med åtta poäng på tio matcher.

Vilén har under årets säsong bildat en kedja med A.J. Vanderbeck, som lämnade Kalmar i början av säsongen. Centern har noterats för 17 poäng på 38 matcher i Liiga under årets säsong. Hans bästa säsong kom 2022/23 då han gjorde 31 poäng på 56 matcher för Pelicans. Totalt har det blivit 110 poäng på 245 matcher i Liiga för Elias Vilén. Nu ser finländaren alltså ut att flytta till Kalmar för spel i HockeyAllsvenskan resten av säsongen.

Source: Elias Vilén @ Elite Prospects