Lämnade Frölunda – klar för allsvensk toppklubb

Det blev ingen fortsättning i Frölunda. Nu är Eric Norin klar för Kalmar i Hockeyallsvenskan.

Eric Norin under ishockeymatchen i SHL mellan Växjö och Frölunda den 3 januari 2026 i Växjö.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Eric Norin hade ett kontrakt med Frölunda fram till den 25 januari. Efter att det avtalet gått ut stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Göteborg. Nu har backen istället gjort klart med Kalmar i Hockeyallsvenskan.

Tabelltvåan har varit ligans stora succélag den här säsongen.

Nu stärker man alltså laget ytterligare med den rutinerade 34-åringen. Innan flytten till Frölunda spelade veteranen fem raka säsonger med AIK i Hockeyallsvenskan. Där var han en stor kugge i laget tills man efter förra säsongen valde att gå skilda vägar.

— I Eric får vi en rutinerad och högerfattad back som spelat i Hockeyallsvenskan i många år. Det känns riktigt bra att addera Eric till en redan stark backsida, säger sportchef Daniel Stolt i ett pressmeddelande.

Eric Norin har även representerat Brynäs i SHL samt gjort ett par säsonger med Almtuna i Hockeyallsvenskan. Kalmar blir nu hans fjärde svenska elitklubb i karriären.

I SHL den här säsongen blev det åtta matcher med marginell speltid och inga poäng. I Hockeyallsvenskan har backen gjort 163 poäng på 445 matcher i grundserien samt 26 poäng på 59 matcher i slutspelet.

— Det känns väldigt roligt att få ansluta till Kalmar resten av säsongen. Jag har hört mycket bra om klubben och ser fram emot att komma in i laget och bidra så mycket jag kan.

Kontraktet sträcker sig över resten av den här säsongen.

