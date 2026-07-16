Uppgifter: Där kan tidigare SHL-talangen hamna

Albin Eriksson ryktas till norska Narvik. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Albin Eriksson var en del av flera juniorlandslag och nådde 134 SHL-matcher innan han 2022 klev in i Hockeyallsvenskan. Hela 20 mål och ytterligare 15 assist trillade in, och den tidigare Skellefteå- och Färjestad-talangen såg ut att få sitt genombrott.

När 2026/27 nu närmar sig uppger den norska sajten hockey4you att Eriksson jagas av Narvik där svenske Martin Persson är sportchef.

Den 25-årige forwarden från Bollnäs har inte fått det att stämma efter den där säsongen i BIK Karlskoga, och står nu utan kontrakt efter turer i Östersunds IK och Almtuna IS. Narvik har under en tid arbetat för att värva Eriksson, i konkurrens med andra klubbar, skriver sajten.

Albin Eriksson valdes av Dallas Stars i andra rundan av NHL-draften 2018.