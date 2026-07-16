Hockeyallsvenskan

Uppgifter: Där kan tidigare SHL-talangen hamna

Publicerad 16 juli 2026 14:00
Simon Eld
Simon Eld
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Den tidigare JVM-forwarden och SHL-talangen, Albin Eriksson, står utan kontrakt till 2026/27. Nu kommer uppgifter som placerar 25-åringen i Norge och Narvik.

Albin Eriksson ryktas till norska Narvik. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.
Albin Eriksson ryktas till norska Narvik. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Albin Eriksson var en del av flera juniorlandslag och nådde 134 SHL-matcher innan han 2022 klev in i Hockeyallsvenskan. Hela 20 mål och ytterligare 15 assist trillade in, och den tidigare Skellefteå- och Färjestad-talangen såg ut att få sitt genombrott. 

När 2026/27 nu närmar sig uppger den norska sajten hockey4you att Eriksson jagas av Narvik där svenske Martin Persson är sportchef. 

Den 25-årige forwarden från Bollnäs har inte fått det att stämma efter den där säsongen i BIK Karlskoga, och står nu utan kontrakt efter turer i Östersunds IK och Almtuna IS. Narvik har under en tid arbetat för att värva Eriksson, i konkurrens med andra klubbar, skriver sajten. 

Albin Eriksson valdes av Dallas Stars i andra rundan av NHL-draften 2018. 

Source: Albin Eriksson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Almtuna ISÖstersunds IKBIK Karlskoga