Uppgifter: Där hamnar backen - efter Mora

Isac Jonsson i Mora IK.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Återkomsten i Sverige blev troligen inte exakt vad Isac Jonsson önskade sig. Backen, som tidigare fått SHL-debutera för Rögle, fick nämligen en mindre och mindre roll i IK Oskarshamn under 2025/26-säsongen och till slut, i januari, bröt han kontraktet för spel i Mora IK.

Nu uppger Hockeymagasinet.dk att 25-åringen från Ängelholm är på väg att lämna Sverige igen.

Den danska sajten menar att de har säkra källor på att det blir spel i Herlev Eagles till 2026/27. Klubben där svenske Johan Åkerman klivit in som ny huvudtränare efter att ha fått blodad tand i norska Lillehammer.

Ännu är inget bekräftat, men Hockeymagasinet pekar ut att flera av Isac Jonssons familjemedlemmar börjat följa Herlev Eagles på sociala medier.

Jonssons senaste flytt från Sverige följdes av spel i Nordamerika, i USHL och sedan collegeligan NCAA.