Istiden i Djurgården har gjort att man sökt en lösning. Nu är August Berg, till slut, klar för en ordentlig återkomst i MoDo.

– Han kommer att bli ett väldigt bra tillskott till vår trupp, säger sportchef Henrik Gradin på Ö-viklagets sajt.

August Berg är klar för en återkomst i MoDo, efter lånet från DIF. Foto: Bildbyrån (montage).

Även innan lånet till MoDo tidigare under säsongen (november) tisslades och tasslades det om en ordentlig återkomst.

Nu, efter att Expressen slagit fast det, står det klart att August Berg lämnat Djurgården för att flytta tillbaka till Örnsköldsvik.

Uppgifterna följdes snabbt av bekräftelse under fredagen efter att det Hockeyallsvenska topplaget varit på backjakt under egentligen hela hösten. ÖA uppgav att det hela var på gång, tillsammans med värvningar av både Kasper Kotkansalo och Ryan O’Rourke i början av december. Men därefter har Berg fortsatt få några fåtal minuter i DIF.

– Det har inte varit någon hemlighet att vi letat efter förstärkning på backsidan en tid och August har hela tiden varit ett av våra huvudspår. Men i och med att han haft kontrakt med Djurgården har vi fått vänta och se – och vi är väldigt glada och tacksamma över att allting nu gick i lås, säger sportchefen Henrik Gradin.

Avtalet är skrivet till våren 2028.

Har spelat upp Leksand, MoDo och Djurgården

August Berg spelade i MoDo mellan 2022 och 2024 och var med när klubben tog sitt steg upp till SHL 2023. Han flyttade därefter ner till Hockeyallsvenskan igen och hjälpte Djurgården att göra samma resa, uppå i seriesystemet. Det var tredje gången (även Leksand 2019) som han gjorde den resan i HA. Nu är förhoppningen att han kan göra samma sak på nytt, med MoDo.

– Självklart är det ett mål även nu. Vi känner oss som hemma i Ö-vik och jag själv har ju redan bra koll på MoDo som organisation. Nu ser jag fram emot att lära känna de killar i laget som jag inte spelat med tidigare och så ska vi se till att göra någonting riktigt bra av denna säsong till att börja med, säger Berg.

Under de tre matcher Berg gjorde i MoDo tidigare under säsongen blev det en assist. I SHL har han 23 framträdanden och två mål.

Enligt Expressen går dock stockholmaren skadad efter Djurgårdens möte med Frölunda 17 januari. Men det ska inte var något som håller honom borta särskilt länge.

