Uppgifter: MoDos krisdrag – värvar tre (!) backar

MoDo ser ut att stärka sin backsida inför andra halvan av HockeyAllsvenskan.

Enligt uppgifter till Örnsköldsviks Allehanda är MoDo överens med tre (!) backar, Kasper Kotkansalo, Ryan O’Rourke och August Berg.

Kasper Kotkansalo, Ryan O’Rourke och August Berg uppges vara överens med MoDo Hockey. Foto: Bildbyrån

MoDo Hockey gick in till säsongen i HockeyAllsvenskan med höga förväntningar och de ansågs vara den stora favoriten att gå upp till SHL. Men första halvan av säsongen har inte gått som förväntat för Ö-viksklubben. Efter 26 matcher ligger de just nu fyra i tabellen med 47 poäng. MoDo kan dock glida ner på femte plats eftersom att AIK bara är en poäng bakom trots att ”Gnaget” bara har spelat 24 matcher. MoDo är också hela 18 poäng bakom serieledande Björklöven.

Därför valde MoDo i söndags att sparka huvudtränaren Mattias Karlin samt assisterande tränaren Mikael Sundell. I stället kommer Fredrik Andersson att leda laget som huvudtränare samtidigt som Thomas Rohdin, tidigare i Färjestad, har plockats in som assisterande tränare.

LÄS ÄVEN: Så vill Fredrik Andersson lyfta MoDo

Henrik Gradin om uppgifterna: ”Inte överens”

Nu ser även sportchef Henrik Gradin ut att agera när det gäller spelartruppen.

Det har inte varit någon hemlighet att MoDo avsett att förstärka sin backsida under säsongens gång. Redan innan säsongsstarten lyftes försvaret som en potentiell svaghet hos MoDo och nu verkar Gradin också ha fått napp. Men han nöjer sig inte bara med att förstärka med en eller två nya spelare. I stället uppger Örnsköldsviks Allehanda att MoDo är överens med tre (!) nya backar som ska stärka laget.

Det handlar om två SHL-backar samt en nordamerikansk försvarare. Enligt ÖA är MoDo överens med Luleås finländare Kasper Kotkansalo, Djurgårdens August Berg samt kanadensaren Ryan O’Rourke som närmast kommer från AHL. Henrik Gradin förnekar dock att något ska vara klart med backtrion.

– Det kan jag dementera. Vi är inte överens med någon av de tre då inget kontrakt är skrivet. Men vi är nära på en av dessa spelare, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Här är MoDos nya backar

Kasper Kotkansalo, 27, värvades till Luleå inför säsongen men har varit kritiserad för sitt spel i SHL. På sistone har Kotkansalo tappat sin plats i Luleå och hamnat i frysboxen. Nu verkar MoDo alltså nappa på backen.

August Berg, 26, var med och förde upp Djurgården till SHL i våras men har fått begränsade chanser i högstaligan under säsongens första halva. Han var utlånad till MoDo för tre matcher i HockeyAllsvenskan i höstas och ser nu också ut att komma loss till Örnsköldsvik permanent. Berg spelade i MoDo mellan 2022 och 2024 och var då med om klubbens avancemang till SHL 2023.

Ryan O’Rourke, 23, är en tidigare backtalang som valdes av Minnesota Wild i NHL-draftens andra runda 2020. Han var sedan med och vann JVM-guld med Kanada 2022 innan han tog klivet till Wilds organisation. O’Rourke spelade tre säsonger i AHL med farmarlaget Iowa Wild mellan 2022 och 2025. Inför årets säsong skrev han ett AHL-kontrakt med Laval Rocket men det blev endast tre matcher innan han skickades ner till farmarligans farmarliga ECHL där han har spelat elva matcher för Trois-Rivières Lions. Totalt har O’Rourke noterats för 40 poäng på 232 matcher i AHL under sin karriär.

