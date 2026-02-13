A.J. Vanderbeck lämnade Kalmar i höstas – men ser nu ut att återvända till Sverige.

Enligt Expressen är forwarden muntligt överens med Södertälje.

A.J. Vanderbeck uppges återvända till HockeyAllsvenskan. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

2023 flyttade amerikanen A.J. Vanderbeck till Sverige och skrev på för Kalmar HC. Han gjorde 15 mål och 26 poäng under sin debutsäsong i HockeyAllsvenskan men under fjolårets utvecklades han sedan till en av ligans allra bästa spelare. Med 27 mål och 63 poäng på 51 matcher kom Vanderbeck tvåa i både skytteligan och poängligan bakom Fredrik Forsberg. Däremot hade Vanderbeck bäst poängsnitt av alla spelare i HockeyAllsvenskan.

Trots flitiga rykten om att A.J. Vanderbeck skulle lämna Kalmar blev han kvar i Småland även till årets säsong. Där inledde 28-åringen med sju mål och 15 poäng på 18 matcher i höstas, men i november lämnade han plötsligt Kalmar. Vanderbeck såldes av Kalmar och flyttade i stället till finska Pelicans. Där har det dock inte gått lika bra forwarden.

Pelicans har en tuff säsong i Liiga och Vanderbeck har inte heller kunnat lyfta laget. På 22 matcher i Finland har Vanderbeck noterats för elva poäng, varav sju mål. Han har även -12 vilket är näst sämst i laget.

Södertälje köper A.J Vanderbeck – för en halv miljon

Nu uppges A.J. Vanderbeck återvända till svensk hockey igen.

Expressen skriver under fredagen att Vanderbeck är muntligt överens med Södertälje och en affär mellan SSK och Pelicans är nära. Enligt tidningen har flera klubbar i HockeyAllsvenskan, bland annat MoDo och AIK, varit med i jakten på stjärnans signatur. Men det är alltså SSK som ser ut att vinna kampen. Södertälje uppges köpa löss A.J. Vanderbeck för över en halv miljon kronor, både lön och övergångssumma inräknat.

A.J. Vanderbeck har sammanlagt gjort 104 poäng på 119 matcher i HockeyAllsvenskan och ser nu att addera till den siffran i och med en flytt till Södertälje.

