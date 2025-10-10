Seger för BIK – trots rejält manfall

Bik Karlskoga vann med 3–2 mot Östersunds IK

Åke Stakkestad avgjorde för Bik Karlskoga

Fjärde raka förlusten för Östersunds IK

Det blev en uddamålsseger för Bik Karlskoga i matchen mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan på fredagen. Laget vann med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0) borta i Östersund Arena.

I och med detta har Östersunds IK fyra förluster i rad.

Därmed har Bik Karlskoga vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Östersunds IK–Bik Karlskoga – mål för mål

Första perioden var jämn. Östersunds IK inledde bäst och tog ledningen genom Oliver Kandergård efter 6.14, men Bik Karlskoga kvitterade genom Eero Teräväinen bara en minut senare. Bik Karlskoga startade också andra perioden starkast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Gustaf Thorell och Åke Stakkestad. Östersunds IK gjorde 3–2 genom Linus Videll efter 19.46 men kom aldrig närmare. Tredje perioden blev mållös och Bik Karlskoga höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Östersunds IK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bik Karlskogas femte uddamålsseger.

Östersunds IK är nu sist i tabellen medan Bik Karlskoga är på fjärde plats. Noteras kan att Östersunds IK sedan den 24 september har tappat -8 placeringar i tabellen.

Östersunds IK möter Oskarshamn i nästa match hemma onsdag 15 oktober 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Nybro borta.

Östersunds IK–Bik Karlskoga 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) Oliver Kandergård (Alexander Anderberg, Maksim Semjonov), 1–1 (7.26) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell).

Andra perioden: 1–2 (20.35) Gustaf Thorell, 1–3 (33.49) Åke Stakkestad (Kalle Jellvert, Henrik Björklund), 2–3 (39.46) Linus Videll (Leo Sundqvist, Daniel Öhrn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK: IK Oskarshamn, hemma, 15 oktober

Bik Karlskoga: Nybro Vikings IF, borta, 15 oktober