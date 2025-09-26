Udda bilder när AIK krossades: ”Jag är häpen”

AIK åkte på en rejäl smäll mot Kalmar på fredagen.

Men i den tredje perioden vid ställningen 5–2 blev Kalmar berövade på ett mål – och TV4:s Pelle Bäckman fattade ingenting.

– Jag är häpen, jag hänger inte riktigt med i varför det blev som det blev i bedömningen, säger han i sändningen.

Matchen slutade 6–2 för hemmalaget från Småland.

Målet dömdes bort för att röd spelare hade stört målvakten – något kommentatorn och Kalmar-lägret hade svårt att förstå.

Foto: Skärmdump från TV4 Play.

Kalmar hade satt 6–2 målet i segern mot AIK på fredagen – men efter videobedömning meddelade domarna att målet var bortdömt. Tack vare att ljudutrustningen strulade så förkunnades inte anledningen officiellt.

– Det hade verkligen varit intressant att veta orsaken, säger kommentatorn Pelle Bäckman i TV4 innan speakern meddelade anledningen.

Målvakten ansågs vara störd i målområdet.

– Mycket märkligt i mina ögon att detta blir bortdömt. Det är ju ingen touch alls vad vi kan se, mycket mycket märkligt. Jag är häpen, jag hänger inte riktigt med i varför det blev som det blev i bedömningen.

Kalmar öste in mål.

Upprinnelsen till att Kalmar hamnade i det stora överläget var till en början två snabba mål på cirka sex minuter och. Liam Hawel och stjärnforwarden A.J. Vanderbeck stod för varsitt mål. Efter att Oscar Magnusson reducerat för AIK kom två nya mål från Kalmar. Efter ett läckert solomål från AIK:s Scott Pooley svarade Kalmar snabbt med ett 5–2 mål.

AIK hämtade sig aldrig och fick inte med sig någon poäng från Småland.

George Diaco gjorde sedan även 6–2 och gick upp i poängligatopp.

Därmed har AIK förlorat två raka matcher efter 2–1 segern mot Västerås i premiären. Kalmar går upp på sex poäng efter att ha vunnit hemma mot både Vimmerby och nu AIK i rad.