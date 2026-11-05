Tyler Kelleher har utsetts till månadens spelare i Hockeyallsvenskan. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Se inslaget om Tyler Kelleher i videospelaren ovan!

Det är i podcasten All In Hockey som Mike Helber och Uffe Bodin fått i uppdrag av Hockeyallsvenskan och dess huvudsponsor DBet att kora månadens spelare.

I hård konkurrens med IK Oskarshamns Joel Svensson går utmärkelsen till Leksands fixstjärna Tyler Kelleher.

Under säsongens första 15 matcher har 31-åringen svarat för 30 poäng fördelat på tolv mål och 218 assist – och håller ett poängsnitt som skulle ge honom över 100 poäng över en hel säsong.

– Det är historiska siffror, säger Bodin. Man får nästan lite Connor McDavid-vibbar.

– Ja, han gör det så bra, spelar med bra spelare som gör honom ännu bättre, flikar Helber in. Han ser rörlig ut och ser ut att vara i bra form så att han orkar längre i matcherna.

Kan Tyler Kelleher hota poängrekordet i Hockeyallsvenskan?

Poängrekordet i ligan innehas av Pär Arlbrandt som gjorde 77 poäng för Västerås IK säsongen 2008/09.

– Den noteringen ligger pyrt till, va? säger Bodin.

– Jag tror det faktiskt, att han skulle nå upp till 80 poäng, menar Helber. Jag tror inte att han håller två poäng per match i snitt hela säsongen, men han är i ett så pass bra lag att han kan få hjälp där.

Trots att vi är cirka en fjärdedel in på säsongen är Kelleher bara fem poäng från att tangera sitt tidigare personbästa i Hockeyallsvenskan. Ifjol stod han för 35 poäng.

Övriga nominerade till månadens spelare

Hockeyallsvenskan hade även nominerat följande spelare till utmärkelsen:

Joel Svensson , IK Oskarshamn

, Tim Theocharidis, AIK Hockey

Robin Christoffersson