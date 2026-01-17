Ny förlust för jumbon Västerås – efter sent avgörande

Nybro segrade – 5–3 mot Västerås

Felix Olsson med två mål för Nybro

Femte raka förlusten för Västerås

Matchen mellan hemmalaget Västerås och gästande Nybro var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Nybro med två snabba mål – genom Felix Olsson till 3–4 och två minuter senare Joel Kant till 3–5 och vann matchen i hockeyallsvenskan med 5–3 (2–1, 1–2, 2–0).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Västerås med hela 7–0.

Felix Olsson gjorde två mål för Nybro

Nybro startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Felix Olsson och Hannes Hellberg innan Västerås svarade och gjorde 2–1 genom Carl Jakobsson.

Västerås kvitterade också till 2–2 genom Carl Jakobsson i början av andra perioden i andra perioden.

Nybro gjorde 2–3 genom Theo Jacobsson efter 15.11.

Västerås kvitterade till 3–3 genom Malte Sjögren med 2.10 kvar att spela av perioden.

16.25 in i tredje perioden nätade Nybros Felix Olsson på nytt framspelad av Jesper Mångs och Juho Liuksiala och gav laget ledningen. Joel Kant stod för målet när Nybro punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.44 kvar att spela med assist av Marcus Bergman. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Nybros Juho Liuksiala hade tre assists.

Det här betyder att Västerås ligger kvar på 14:e och sista plats i tabellen och Nybro på tionde plats.

Onsdag 21 januari 19.00 möter Västerås SSK borta i Scaniarinken medan Nybro spelar borta mot Kalmar.

Västerås–Nybro 3–5 (1–2, 2–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (0.29) Felix Olsson (Juho Liuksiala), 0–2 (3.01) Hannes Hellberg (Juho Liuksiala, Jesper Mångs), 1–2 (11.16) Carl Jakobsson (Oscar Lawner, Kim Rosdahl).

Andra perioden: 2–2 (21.19) Carl Jakobsson (Jimmie Jansson, Konstantin Komarek), 2–3 (35.11) Theo Jacobsson, 3–3 (37.50) Malte Sjögren (Oscar Birgersson).

Tredje perioden: 3–4 (56.25) Felix Olsson (Jesper Mångs, Juho Liuksiala), 3–5 (58.16) Joel Kant (Marcus Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 0-3-2

Nybro: 2-2-1

Nästa match:

Västerås: Södertälje SK, borta, 21 januari 19.00

Nybro: Kalmar HC, borta, 21 januari 19.00