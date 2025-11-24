Troja-Ljungby har INTE gjort klart med tidigare KHL-spelaren Viktor Svedberg.

Det slår klubben fast på måndagen.

– Att Viktor Svedberg är klar stämmer inte, säger sportchefen Tobias Johansson till Smålänningen.

Men han bekräftar samtidigt att det finns en dialog.

Viktor Svedberg i spel för Kazakstan. REUTERS/Ints Kalnins © Bildbyrån – COP 7 – SWEDEN ONLY

I fredags avslöjade Expressen att Troja-Ljungby var på väg att bli den första klubben att värva hem en svensk spelare som var kvar i KHL säsongen efter kriget bröt ut i Ukraina.

Enligt deras uppgifter var det klart att Viktor Svedberg, 34, skulle ansluta till klubben. Av förklarliga skäl blev uppgifterna omtalade och kritik har riktats från supporterhåll, både Trojas och andra i svensk hockey.

Men för tidningen Smålänningen förnekar nu Trojas sportchef Tobias Johansson uppgifterna.

– Att Viktor Svedberg är klar stämmer inte. Vi är i en fas där vi kollar marknaden efter defensiva backar och Viktor är en av flera som vi har tittat på, säger han och fortsätter.

– Med det sagt har vi också haft en dialog med ligan om hans bakgrund. Vi ska idag ha ett möte med styrelsen för att bilda oss en uppfattning av hur vi själva ställer oss i frågan. Så Viktor Svedberg är inte klar för oss. Men han är en spelare vi har tittat på tillsammans med tre-fyra andra spelare som vi jobbar parallellt med.

Backen har en bakgrund både i KHL, NHL och i det kazakiska landslaget som VM-spelare.

Tobias Johansson menar att ingen särskild kritik riktats mot Troja från sponsorhåll, trots rykten om detta. Dessutom menar han att klubben behöver komma överens om en ståndpunkt. Detta kring hur man ser på frågan och om man ska gå vidare med det.

– Ingen sponsor eller partner till Troja har hört av sig med synpunkter mot ryktet om Svedberg. Däremot haft några företag hört av sig och tyckt att det hade varit spännande att se honom i Troja, säger han till tidningen.