Strider mot stadgarna i Troja: ”Jobbar ideellt”

Tobias Johansson i dubbla roller som sportchef och ledamot strider mot de egna stadgarna.

Nu ger Troja/Ljungby sitt svar efter att detta påpekats inför 2025/26-säsongen.

– Han har en symbolisk ersättning, säger ordförande Stefan Hörberg till Smålandsposten.

Tobias Johansson blir sportchef i Troja-Ljungby. Foto: Bo Amstrup/Scanpix/Alamy

När Troja/Ljungby, under sitt årsmöte 17 juni, valde in nya ansikten i styrelsen blev Tobias Johansson framröstad som ledamot. Problemet? Jo, bara dagar innan detta hade 44-åringen med erfarenhet från jobb som norsk förbundskapten, även presenterats som ny sportchef i klubben.



Enligt klubbens stadgar är det inte tillåtet att både sitta i styrelsen och vara anställd av klubben. Något Smålandsposten nu uppmärksammar.



”Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen”, står det i paragraf 20 i stadgarna.



För SMP ger Troja/Ljungbys ordförande, Stefan Hörberg, sitt svar.



– Är man arbetstagare om man jobbar ideellt? Han har en symbolisk ersättning som man kan säga är ideell, men han har en ersättning. Skulle det vara så att det strider mot stadgarna får vi väl i så fall ändra stadgarna och kalla till ett extra årsmöte, säger Hörberg till tidningen.

Krävs extra årsmöte: ”Får eventuellt ändra”

Hörberg menar att Troja kommer att ”hantera frågan på ett klokt sätt” och att man kanske bör anpassa stadgarna då det är mer professionalitet i föreningarna idag.



– Det finns ju ingen som blir lycklig av att vi kastar ut honom från något håll bara för att det står som det står i stadgarna. Då får vi hantera det på ett klokt sätt och eventuellt ändra stadgarna, säger han.



Om klubben ska ändra stadgarna ”krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster”, enligt paragraf åtta. Därmed skulle ett extra årsmöte behöva sättas in för att Troja både ska följa stadgarna och behålla sin nye sportchef.



Tobias Johansson är född i Ljungby och har tidigare i karriären skaffat sig lång erfarenhet av att jobba med juniorer i Frölundas verksamhet. Därefter blev det jobb inom det norska ishockeyförbundet, samt inhopp som europeisk scout för NHL-laget Tampa Bay Lightning.



Troja/Ljungby förbereder sig för sin första säsong i Hockeyallsvenskan efter uppflyttningen 2025.