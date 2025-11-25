I slutet av förra veckan rapporterade Expressen att Hockeyallsvenska Troja-Ljungby kommit överens med den före detta KHL-backen Viktor Svedberg. Nu gör klubben en helvändning och väljer att inte knyta till sig 34-åringen.

– Från ligans håll fanns det inga oklarheter, säger sportchef Tobias Johansson till Expressen.

Viktor Svedberg i Linköping 2018. Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån.

Det var under förra veckan som Expressen avslöjade att att den allsvenska nykomlingen Troja-Ljungby var överens med den välmeriterade backen Viktor Svedberg. 34-åringen har spelat i AHL, NHL, SHL och KHL. Den svenska backen spenderade fem säsonger i den ryska ligan och spelade även kvar där efter kriget i Ukraina brutit ut.

Nu har Troja valt att backa och kommer inte att värva den rutinerade försvararen.

– För ungefär två veckor sedan fick jag i uppdrag av styrelsen att titta på en back utanför budgeten, och identifierade bland annat Viktor Svedberg som ett av namnen. Men med tanke på bakgrund i KHL, så ville jag undersöka med ligan, och senare med folk runt föreningen om det var möjligt. Från ligans håll fanns det inga oklarheter, och sedan brann det till i fredags när ni gick ut med det, säger sportchef Tobias Johansson till Expressen.

34-åringen spenderade den senaste säsongen i ICEHL med italienska HC Pustertal, där han noterades för fem poäng (0+5) på 25 matcher. Enligt Tobias Johansson gav Hockeyallsvenskan grönt ljus för att plocka in den före detta KHL-backen, trots det väljer de att lägga värvningen på hyllan.

– Vi väljer att inte gå vidare i det här, även om styrelsen gav mig tummen upp att gå på den sportsliga linjen. Jag väljer andra spår, och har identifierat lite andra namn, säger Tobias Johansson.

