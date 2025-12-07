Troja-Ljungby säkrade viktiga poäng i botten
- Seger för Troja-Ljungby med 3–1 mot Oskarshamn
- Linus Skager avgjorde för Troja-Ljungby
- Tredje raka förlusten för Oskarshamn
Troja-Ljungby vann mötet i hockeyallsvenskan på hemmaplan mot Oskarshamn, med 3–1 (0–0, 3–0, 0–1).
Troja-Ljungby–Oskarshamn – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Troja-Ljungby stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.45.
6.35 in i tredje perioden fick Teemu Olavi Lepaus utdelning framspelad av Filiph Engsund och reducerade. Men mer än så orkade Oskarshamn inte med.
På onsdag 10 december 19.00 spelar Troja-Ljungby borta mot Västerås och Oskarshamn borta mot Modo Hockey.
Troja-Ljungby–Oskarshamn 3–1 (0–0, 3–0, 0–1)
Hockeyallsvenskan, SP Arena
Andra perioden: 1–0 (23.53) Albin Nilsson (Allan Mcshane, Tom Hedberg), 2–0 (25.24) Linus Skager (Allan Mcshane, Carl Ernstig), 3–0 (30.38) Anton Gradin (Dennis Fröland, Linus Skager).
Tredje perioden: 3–1 (46.35) Teemu Olavi Lepaus (Filiph Engsund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Troja-Ljungby: 2-0-3
Oskarshamn: 1-0-4
Nästa match:
Troja-Ljungby: Västerås IK, borta, 10 december
Oskarshamn: Modo Hockey, borta, 10 december
