Troja-Ljungby säkrade viktiga poäng i botten

Seger för Troja-Ljungby med 3–1 mot Oskarshamn

Linus Skager avgjorde för Troja-Ljungby

Tredje raka förlusten för Oskarshamn

Troja-Ljungby vann mötet i hockeyallsvenskan på hemmaplan mot Oskarshamn, med 3–1 (0–0, 3–0, 0–1).

Troja-Ljungby–Oskarshamn – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Troja-Ljungby stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.45.

6.35 in i tredje perioden fick Teemu Olavi Lepaus utdelning framspelad av Filiph Engsund och reducerade. Men mer än så orkade Oskarshamn inte med.

På onsdag 10 december 19.00 spelar Troja-Ljungby borta mot Västerås och Oskarshamn borta mot Modo Hockey.

Troja-Ljungby–Oskarshamn 3–1 (0–0, 3–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (23.53) Albin Nilsson (Allan Mcshane, Tom Hedberg), 2–0 (25.24) Linus Skager (Allan Mcshane, Carl Ernstig), 3–0 (30.38) Anton Gradin (Dennis Fröland, Linus Skager).

Tredje perioden: 3–1 (46.35) Teemu Olavi Lepaus (Filiph Engsund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 2-0-3

Oskarshamn: 1-0-4

Nästa match:

Troja-Ljungby: Västerås IK, borta, 10 december

Oskarshamn: Modo Hockey, borta, 10 december