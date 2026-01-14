Jättedrama i botten – efter jumbons seger

Troja-Ljungby segrade – 5–4 efter förlängning

Filip Lennström matchvinnare för Troja-Ljungby

Matchen i hockeyallsvenskan mellan hemmalaget Nybro och gästande Troja-Ljungby var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där Troja-Ljungby spikade segerresultatet, 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Filip Lennström, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Tim Lindfors gav Nybro ledningen efter 9.27 efter pass från Marcus Bergman. Troja-Ljungby kvitterade när Isak Salqvist hittade rätt efter förarbete från Filip Lennström efter 13.31.

Troja-Ljungby gjorde också 1–2 efter 11.10 i andra perioden när Hampus Olsson fick träff framspelad av Tom Hedberg. Nybros Joel Kant gjorde 2–2 efter 17.54 på pass av Gabriel Säll och Theo Jacobsson.

Troja-Ljungby tog ledningen på nytt genom Isak Salqvist som gjorde sitt andra mål efter 3.29 i tredje perioden.

Nybro kvitterade till 3–3 genom Fredrik Granberg tidigt i perioden av perioden.

Efter 9.36 gjorde Troja-Ljungby 3–4 genom Adam Arvedson.

Nybro gjorde 4–4 genom Tim Lindfors med 1.02 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Troja-Ljungby blev Filip Lennström som 4.08 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Resultatet innebär att Nybro ligger kvar på tionde plats och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats i tabellen. Noterbart är att Troja-Ljungby, Vimmerby och Västerås nu alla har 35 poäng i bottenstriden.

Nästa motstånd för Nybro är Bik Karlskoga. Troja-Ljungby tar sig an Modo Hockey hemma. Båda matcherna spelas fredag 16 januari 19.00.

Nybro–Troja-Ljungby 4–5 (1–1, 1–1, 2–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (9.27) Tim Lindfors (Marcus Bergman), 1–1 (13.31) Isak Salqvist (Filip Lennström).

Andra perioden: 1–2 (31.10) Hampus Olsson (Tom Hedberg), 2–2 (37.54) Joel Kant (Gabriel Säll, Theo Jacobsson).

Tredje perioden: 2–3 (43.29) Isak Salqvist (Zachary Wytinck, Linus Skager), 3–3 (44.21) Fredrik Granberg (Måns Krämer, Elias Stenman), 3–4 (49.36) Adam Arvedson (Ludvig Warg, Albin Nilsson), 4–4 (58.58) Tim Lindfors (Hugo Gabrielson, Joachim Rohdin).

Förlängning: 4–5 (64.08) Filip Lennström (Tom Hedberg, Linus Skager).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 1-3-1

Troja-Ljungby: 3-2-0

Nästa match:

Nybro: BIK Karlskoga, borta, 16 januari 19.00

Troja-Ljungby: Modo Hockey, hemma, 16 januari 19.00