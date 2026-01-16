Troja-Ljungby starkare än Modo Hockey – höll nollan och vann

Troja-Ljungby vann med 3–0 mot Modo Hockey

Troja-Ljungbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Calle Ehrnberg avgjorde för Troja-Ljungby

Troja-Ljungby vann på hemmaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (2–0, 0–0, 1–0).

Segern var Troja-Ljungbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Almtuna nästa för Troja-Ljungby

Troja-Ljungby började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 56 sekunder slog Calle Ehrnberg till efter förarbete från Isak Salqvist och Linus Skager. Laget ökade ledningen till 2–0 när Hampus Olsson slog till på passning från Anton Gradin efter 13.48.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Till slut kom också 3–0 genom Linus Skager på pass av Filip Lennström och Tom Hedberg efter 17.04 i tredje perioden.

I tabellen innebär det här att Troja-Ljungby nu ligger på tolfte plats i tabellen. Modo Hockey är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är Almtuna. Modo Hockey tar sig an Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.

Troja-Ljungby–Modo Hockey 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (0.56) Calle Ehrnberg (Isak Salqvist, Linus Skager), 2–0 (13.48) Hampus Olsson (Anton Gradin).

Tredje perioden: 3–0 (57.04) Linus Skager (Filip Lennström, Tom Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 4-1-0

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Almtuna IS, hemma, 21 januari 19.00

Modo Hockey: Östersunds IK, borta, 21 januari 19.00